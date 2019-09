सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का लुक टीजर रिलीज

नई दिल्ली। सलमान खान की फिल्म ‘दबंग 3’ का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म दिसंबर क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी लेकिन उससे पहले फिल्म के टीजर के रिलीज की चर्चा हो रही है। सुनने में आ रहा है है कि दबंग 3 का टीजर अक्टूबर के पहले हफ्ते में रिलीज होगा। दिलचस्प बात तो ये है कि फिल्म के इस टीजर को ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर के साथ रिलीज किया जाएगा।

Chulbul Pandey arrives… Here's the motion poster of #Dabangg3… 20 Dec 2019 release in #Hindi, #Kannada, #Tamil and #Telugu… #SalmanKhan teams up with director Prabhu Dheva, after #Wanted. pic.twitter.com/CmnL07ks90

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 11, 2019