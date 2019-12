जयललिता की पुण्यतिथि पर कंगना रनौत ने दी श्रद्धांजलि

मुंबई। कंगना रनौत इन दिनों फिल्म थलाइवी की शूटिंग कर रही है। यह फिल्म अभिनेत्री और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के जीवन पर आधारित है। हाल ही में थलाइवी से कंगना का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आया था, जिसमें कंगना जजललिता की तरह नजर आ रही है। हालांकि उनके इस लुक को सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोगों ने काफी पसंद किया तो दूसरी ओर कुछ ने इसकी आलोचना भी की।

आज कंगना जब शूट के लिए फिल्म के सेट पर गई तो उन्होंने दिवंगत जे. जयललिता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जयललिता ने आज ही के दिन 5 दिसबंर 2016 को तीन साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। फिल्म इंडस्ट्री और तमिलमाडु की जनता उनसे काफी प्यार करती थी।

Bollywood Queen #KanganaRanaut paid her homage to the iron lady & observed a few minutes of silence on the sets of Thalaivi on the occasion of her death anniversary.#Jayalalitha #Thalaivi pic.twitter.com/I6Y3PB8gzj

— Kangana Ranaut Trivia (@kanganafiles) December 5, 2019