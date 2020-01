ईरानी सेना ने कबूला- मानवीय भूल के कारण यूक्रेन का विमान मार गिराया था

तेहरान। ईरान ने शनिवार को कहा कि गत सप्ताह दुर्घटनाग्रस्त हुये यूक्रेन के विमान को गलती से मार गिराया गया था क्योंकि वह रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के संवेदनशील सैन्य ठिकाने के काफी करीब था। ईरानी सेना ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है।

एक ईरानी जनरल ने कहा है कि गलती से यूक्रेन के विमान को मार गिराया गया था। ईरान ने इसे ‘मानवीय भूल’ कहा है। यह घटना ऐसे समय पर हुई थी जब ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला किया था।

इससे पहले ईरान ने कहा था कि विमान में खराबी की वजह से हादसा हुआ। विमान ने तेहरान के इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से यूक्रेन की राजधानी कीव के बोर्यस्पिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे लिए उड़ान भरी थी। बोइंग विमान में 176 लोग सवार थे। सभी लोगों की मौत हो गई।

यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन्स के विमान में सवार यात्रियों में सबसे अधिक (82) ईरान के ही थे। ईरान के 82 लोगों के साथ 63 कनाडाई, यूक्रेन के 11, स्वीडन के 10, अफनागिस्तान के 4, जर्मनी के 3 और यूके के 3 लोग सवार थे।

ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने ट्वीट किया, दुखी करनेवाला दिन। आर्मी की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अमेरिका के हमले के वक्त मानवीय भूल की वजह से हादसा हुआ। इसपर हम पछतावा और खेद व्यक्त करते हुए पीड़ितों के परिवारों से माफी मांगते हैं।

