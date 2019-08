मैं टीम के लिए नहीं अपने देश के लिए खेलता हूं: रोहित शर्मा

नई दिल्ली। तीन अगस्त से भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच शुरु होने जा रही लंबी सीरीज़ से पहले भारतीय टीम रवाना हो गई है। दौरे की शुरुआत टी20 सीरीज़ से होनी है लेकिन उससे पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि टीम के कप्तान विराट कोहली और उप-कप्तान रोहित शर्मा के बीच सबकुठ ठीक नहीं है। लेकिन अब इस मामले में विराट की सफाई के बाद रोहित शर्मा ने भी ट्वीट किया है जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टीम में अब सबकुछ ठीक है।

भारतीय कप्तान विराट कोहली के रोहित शर्मा और उनके बीच मतभेदों की खबरो का खंडन करने के एक दिन बाद रोहित ने ट्वीट किया है और कहा है कि, मैं सिर्फ अपनी टीम के लिये नहीं खेलता। मैं अपने देश के लिये खेलता हूं। इसके साथ ही उन्होंने विश्वकप के दौरान की अपनी बल्लेबाज़ी करने आती तस्वीर भी ट्वीट की।

I don’t just walk out for my Team. I walk out for my country. pic.twitter.com/S4RFkC0pSk

— Rohit Sharma (@ImRo45) July 31, 2019