आपके लिए कैसा रहेगा 28 मई 2019, जानिए टैरो कार्ड रीडर भूमिका कलम इंदौर से

मेष

Two of Swords

अनिश्चित और अनिर्णय की स्थिति का सामना करना होगा| मन को शांत रखें और आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें|

लकी कलर – हरा, लकी नंबर – 4

वृष

Five of Pentacles

आज आप अनिश्चितता और असुरक्षा का अनुभव करेंगे। मन को शांत रखे अपने आसपास के लोगों परिजनों, दोस्तों पर विश्वास रखे।

लकी कलर – हरा, लकी नंबर – 6

मिथुन

The World

आज सकारात्मकता से भरा शुभ दिन है| किसी नई कार्य योजना पर काम शुरू होगा या कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है |

लकी कलर – पीला, लकी नंबर – 1

कर्क

Ace of Cups

आज पुराने मित्रों से मुलाक़ात हो सकती है। घरेलू खर्च बढ़ेंगे। हिम्मत से आगे बढ़े, सफलता मिलेगी।

लकी कलर – गोल्डन, लकी नंबर – 8

सिंह

Eight of Swords

आज का दिन आपके लिए बहुत अधिक नकारात्मक विचारों को लेकर आया है अपने पर काबू रखें। आपका कोई कुछ नही बिगाड़ सकता है, असुरक्षा से बाहर निकले।

लकी कलर – क्रीम, लकी नंबर – 3

कन्या

Knight of Cups

प्रेम मोहब्बत से भरा दिन आपको ऊर्जा तो देगा लेकिन आपके काम को प्रभावित भी करेगा| आज कोई कमिटमेंट ना करें तो बेहतर होगा|

लकी कलर – गुलाबी, लकी नंबर – 4

तुला

The Wheel of Fortune

भाग्यवर्धक दिन है, आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे, उसमें सफलता निश्चित मिलेगी। आज आपके रिश्तों में भी जबरदस्त सुधार होगा।

लकी कलर – लाल, लकी नंबर – 1

वृश्चिक

The fool

जीवन के नए आयाम का अनुभव आज आपको होगा| रचनात्मक और संवेदनशीलता के चलते आप मन से बहुत खुश होंगें| लकी कलर – जामुनी, लकी नंबर – 2

धनु

King of Wands

अधिकार पूर्वक निर्णय लेने और काम करने का समय हैं। किसी भी बात में पीछे ना रहें। सफलता मिलेगी।

लकी कलर – सफेद, लकी नंबर – 4

मकर

Four of Wands

आज का दिन बेहद प्रगतिशील होगा, सफलता निश्चित है। आज यात्रा होगी या आने वाले समय में होने वाली यात्रा की योजना बन सकती है।

लकी कलर – पीला, लकी नंबर – 2

कुम्भ

The Magician

आज का दिन शुभ है, आप आत्मविश्वास से भरें होंगे और सभी कार्य आसानी से होते चले जायेंगे| आसपास आपको बहुत मान सम्मान भी मिलेगा|

लकी कलर – गोल्डन , लकी नंबर – 1

मीन

Nine of Pentacles

भौतिक सुख की और ज्यादा झुकाव होगा। खर्च बढ़ने की संभावना है, आप आज खुदका ख्याल रखने के बारे में ज्यादा सोचेंगे।

लकी कलर – लाल, लकी नंबर – 10

