आपके लिए कैसा रहेगा 25 जून 2019, जानिए टैरो कार्ड रीडर भूमिका कलम इंदौर से

मेष/Aries

Page of Cups

कार्ड के अनुसार आज आपके करियर में बदलाव हो सकता है। शिक्षा के योग है। अपनी सभय्ता को बरकरार रखिये।

लकी कलर:- सफेद,लकी नंबर:-1

वृष/Taurus

Knight of Wands

आज का दिन एडवेंचर से भरा होगा, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है| नए प्रयोग सफल होंगे| आपकी यात्रा रोमांच से भरी होगी|

लकी कलर – आसमानी, नंबर – 5

मिथुन/Gemini

Five of Wands

आज का दिन आपको बहुत संघर्ष के बाद परिणाम दिलवाएगा। लेकिन इस दौरान कई नए लोगों से मुलाकात होगी,जो जीवन के नए पाठ सिखाएगी।

लकी कलर – जामुनी, लकी नंबर – 8

कर्क/Cancer

Strength

मातृ शक्ति की आराधना करना आपके लिए शुभ होगा। आज आप ख़ुदको बहुत मजबूत महसूस करेंगे। आपकी इच्छा शक्ति आज आपको जीत दिलवाएगी।

लकी कलर – लाल, लकी नंबर – 3

सिंह/Leo

Two of Cups

जीवन साथी या प्रेमी के साथ आपकी नजदीकियां बढने से आपका अताम्विश्वास चरम पर होगा| घर में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है|

लकी कलर – क्रीम , लकी नंबर – 2

कन्या/Virgo

Ten of Swords

आज का दिन कुछ विपरीत परिस्थितियों को लेकर आया है। मन में हारने जैसा भाव बनेगा, रिश्तों में बहस से दिन खराब हो सकता है।

लकी कलर – हल्का नीला , लकी नंबर – 6

तुला/Libra

Temperance

कॉम्बिनेशन और कोम्प्रोमाईज़ से भरा दिन रहेगा। आज नए प्रयोग करने से आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन दूसरों के मतों का खयाल रखें।

लकी कलर – नीला, लकी नंबर – 8

वृश्चिक/Scorpio

Five of Cups

आज नुकसान होने के योग है, नुकसान का ज्यादा दुख ना मनाएं, भरपाई के पूरे योग है।आज आप व्यर्थ में बहुत सी चीजो का अफसोस मना सकते है।

लकी कलर:- पिंक,लकी नंबर:-0

धनु/Sagittarius

Six of Pentacles

आज का दिन लौटाने का है, जो भी हम प्रकृति या समाज से ले रहे हैं उसे किसी की सहायता करके या दान पुण्य करके लौटाइये। बाकी दिन शुभ है।

लकी कलर – पीला, लकी नंबर – 5

मकर/Capricorn

Four of Pentacles

असुरक्षा की भावना आपको परेशान करेगी और आप आसपास की गैरजरूरी चीज़ों के प्रति भी अशक्त होंगे। दुःखी मन और दुख लाता है, इसलिए भावों पर काबू रखें।

लकी कलर – स्लेटी, लकी नंबर – 5

कुम्भ/Aquarius

The Hanged Man

आज आपको समर्पण की भावना से काम करना होगा| सहयोगियों से विवाद होने के कारण मानसिक अशांति बनी रहेगी| गले में तकलीफ हो सकती है|

लकी कलर – हरा, लकी नंबर – 8

मीन/Pisces

Ace of Swords

आज आप अपने आप को भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत महसूस करेंगे, आपके रिश्तों में भी मजबूती का दिन है| कार्य स्थल पर सफलता मिलेगी|

लकी कलर – गहरा हरा, लकी नंबर – 8

Contact us for all type of #astrology #solutions

Taro card reader

Bhoomika Kalam

#WhatsApp @ 8819999676

astrobhoomi@gmail.com

www.astrobhoomi.com,www.astrobhoomi.in

Share This Article On :