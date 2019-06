आपके लिए कैसा रहेगा 10 जून 2019, जानिए टैरो कार्ड रीडर भूमिका कलम इंदौर से

मेष

Two of Pentacles

काम की अधिकता आपको थकाएगी, लेकिन कुछ नई जिम्मेदारियों से आपको ख़ुशी होगी, क्योकि ये आपकी सफलता के नए द्वार खुलने के संकेत है|

लकी कलर – आसमानी, लकी नंबर – 2

वृष

Knight of Swords

आज आप एक मजबूत व्यक्ति के रूप में साबित होंगे। भावनात्मक रूप से आप बहुत कठोर है। अपने गुस्से पे काबू रखें। व्यापार में अच्छे योग है।

लकी कलर:- फिरोजी,लकी नंबर:- 7

मिथुन

Ten of Wands

आज आप जिम्मेदारियों के बोझ में दबा हुआ महसूस करेंगे| आज हार महसूस होगी, लेकिन मन छोटा ना करें |

लकी कलर – नीला, लकी नंबर – 7

कर्क

Ace of Wands

आज आपको नया उत्त्साह और प्रेरणा मिलेगी| उर्जा के संचार से मन खुश होगा| नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए एकदम सही दिन है| लकी कलर – नीला, लकी नंबर – 5

सिंह

The Emperor

कठोर निर्णय लेने का समय है, आपको अपने अधिकारों को ठीक से समझते हुए उनका उपयोग करना होगा।

लकी कलर – ग्रे, लकी नंबर – 9

कन्या

Page of Pentacles

रचनात्मकता और नई कार्यशैली आपको नए परिणाम दिलवाएगी, जिससे मन प्रसन्नता से भरा रहेगा और आप आज नए कार्य भी शुरू कर सकते हैं। लकी कलर – हरा, नंबर – 4

तुला

Nine of Cups

आज आपकी ख्वाहिशें पूरी होने का दिन है| लम्बें समय अटकने वाले लंबित कार्य भी आज हो सकते हैं, अपने प्रयासों को जारी रखें|

लकी कलर – सफ़ेद, लकी नंबर – 9

वृश्चिक

Six of Swords

आज यात्रा के योग हैं, आप किसी कार्य करने के बाद सुकून से बैठने के बारे में सोचेंगे, लेकिन नया काम आपके सामने होगा|

लकी कलर – नीला, लकी नंबर – 6

धनु

Four of Swords

दिन की शुरुआत में आलस के चलते कुछ न करने का मन होगा। जरूरी कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करें। लेन-देन में सावधानी रखें। पुराने मित्रों से भेट होगी। निवेश में लाभ के योग है |

लकी कलर – हल्का नीला, लकी नंबर – 10

मकर

Eight of Cups

आज आपको कुछ निराशा का अनुभव होगा । आप परिस्थितियों से ऊब महसूस करेंगे, और स्थान छोड़कर जाने का मन होगा। मन को शांत रखें।

लकी कलर – ग्रे, लकी नंबर – 9

कुम्भ

The Empress

किसी कीमती वस्तु की खरीदी हो सकती है| परिवार में मांगलिक कार्य होगा| आज आपके लिए नए अवसर की प्राप्ति के योग बन रहे हैl

लकी कलर – हल्का नीला, लकी नंबर -5

मीन

Judgment

आज पुराने कार्यों के आकलन का दिन है, प्रकृति के अनुरूप व्यवहार और कार्य करना आपको भविष्य में सफलता दिलाएगा |

लकी कलर – आसमानी, लकी नंबर -3

