आपके लिए कैसा रहेगा 20 जून 2019, जानिए टैरो कार्ड रीडर भूमिका कलम इंदौर से

मेष

Six of Wands

आज आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे । आपको प्रमोशन या किसी बड़ी डील की सूचना मिल सकती है।

लकी कलर – हरा, लकी नंबर – 6

वृष

Three of Pentacles

टीम वर्क करके आपको उत्त्साह और ऊर्जा मिलेगी। जल्द ही नए कार्य की योजनाओं पर भी काम शुरू हो जाएगा।

लकी कलर – आसमानी, लकी नंबर – 1

मिथुन

Ten of Cups

आज के दिन पुराने बिगड़े रिश्ते सुधर सकते है। रिश्तो में सुधार आपके जीवन में नई खुशिया लेके आएगा। दोस्तो के प्रति आपका लगाव ज्यादा रहेगा।

लकी कलर:-मेहरून,लकी नंबर:-5

कर्क

Eight of Wands

यात्रा के योग बनेंगे जो कि शुभ रहेंगी। विदेश जाने और किसी नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती है।

लकी कलर – पीला, लकी नंबर – 9

सिंह

The Sun

जीवन में प्रकाश की और जा रहे हो, आज का कार्ड बता रहा है की रूढ़िवादी के परे आप अपने रास्ते खुद बनायें, अस्तित्व आपके साथ है|

लकी कलर – गोल्डन, लकी नंबर – 10

कन्या

Death

अनचाहा बदलाव होने से आपको सब खत्म सा लगेगा| आज अपने भाग्य को ना आजमाये।

लकी कलर – सफेद, लकी नंबर – 3

तुला

King of Swords

आज घर , कार्यालय सभी जगह आपका प्रभाव नियंत्रणकारी होगा। आप समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। आपके निर्णय माने जाएंगे।

लकी कलर – लाल , लकी नंबर- 2

वृश्चिक

Queen of Pentacles

आत्मविश्वास और रचनात्मकता से भरा दिन होगा| आज नए कार्य शुरू कर सकते हैं, रिश्तों में भी सुधार होगा|

लकी कलर – पीला, लकी नंबर – 8

धनु

Seven of Cups

आज आपको किसी पुरानी फेंतासी पूरा हो जाने की उम्मीद जागेगी| लेकिन किसी भी परिणाम में हकीकत से दूर ना होना आपके लिए फायदेमंद होगा|

लकी कलर – हल्का नीला, लकी नंबर – 5

मकर

The Devil

आज आप अपने आसपास के रिश्तों और चीजों में बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे, असुरक्षा की भावना से कुछ नकारात्मकता रहेगी।

लकी कलर – स्लेटी, लकी नंबर -8

कुम्भ

Five of Swords

आज आपको बहुत कठिनाइयों से गुजरना होगा । मन क्रोधित रहेगा, कार्ड के अनुसार इसका मुख्य कारण किसी अपने करीबी से धोखा खाना है।

लकी कलर – मरून, लकी नंबर – 6

मीन

Ace of Pentacles

आज का दिन साधन सम्पन्नता और खुशियों में बीतेगा | आपको रिश्तों में ताजगी का अनुभव होगा जो नई उर्जा प्रदान करेगा|

लकी कलर – पिला, लकी नंबर – 4

Contact us for all type of astrology solutions

Taro card reader

Bhoomika Kalam

+918103391993

astrobhoomi@gmail.com

www.astrobhoomi.in

Share This Article On :