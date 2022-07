लोकसभा में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुई तीखी बहस

Spread the love

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी की विवादित टिप्पणी तूल पकड़ती जा रही है। भाजपा ने संसद में कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की निंदा करते हुए सोनिया गांधी को इस मामले में माफी मांगने को कहा। इस दौरान मामला बिगड़ गया. सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस शुरू हुई।

मामला बढ़ने पर कई सांसदों को बीच बचाव के​ लिए आना पड़ा। यह वाक्या लोकसभा में करीब 12 बजे का है. सदन स्थगित होने के बाद भाजपा के सांसद सोनिया गांधी से इस्तीफा दो का नारा लगाने लगे। सोनिया गांधी सदन से बाहर जा रही थीं, तभी नारेबाजी के बीच सोनिया वापस लौटकर आईं। वह रमा देवी के पास गईं और कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है।

सोनिया गांधी रमा देवी से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? तभी स्मृति ईरानी वहां पर पहुंच गई और कहा- Ma’m, May I help You। स्मृति ने कहा कि उनका नाम उन्होंने लिया था। तब सोनिया ने जोर देकर कहा कि Don’t talk to me। ऐसे में मामला बिगड़ता देख दोनों तरफ के सांसद आमने-सामने आ गए। इस दौरान नारेबाजी होने लगी। दोनों तरफ के सांसदों ने बीच-बचाव भी किया।

सदन में स्मृति ईरानी आक्रामक रहीं। उन्होंने लोकसभा में अधीर रंजन को ​घेरने के साथ सोनिया गांधी पर निशाना साधा और देश के सामने माफी मांगने को कहा। ईरानी ने आरोप लगाए कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई आपत्तिजनक बयान दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें कठपुतली बताया।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत में राष्ट्रपति के लिए ‘राष्ट्रपत्नी’ शब्द का इस्तेमाल किया था।