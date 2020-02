कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना- 100 करोड़ खर्च के बाद भी ट्रंप ने रद्द की डील

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए भारत में तैयारियां चल रही हैं। अहमदाबाद को पूरी तरह से सजाया जा रहा है लेकिन इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा है कि इतना खर्च होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ तुरंत ट्रेड डील करने से इनकार कर दिया है।

बुधवार को कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के द्वारा किए जा रहे स्वागत से खुश नहीं हैं। वो इतना नाराज हैं कि उन्होंने भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील को रोक दिया है। लगता है कि मोदी जी को ट्रंप की गुड बुक्स में आने के लिए PR एक्सरसाइज़ पर ध्यान देना पड़ेगा।

कांग्रेस ने इसी के साथ ही जो तस्वीर साझा की है, उसमें दावा किया है कि इस स्वागत के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च हुए, 45 परिवारों को वहां से हटा दिया गया है।

It appears that Pres. Trump is not happy with the treatment he has been receiving from India. So much so that he has put a major trade deal on hold for an indefinite period.

Looks like Modi ji is going to have to up-the-ante on the PR exercises to get back into his good books. pic.twitter.com/aEaMMybmQg

— Congress (@INCIndia) February 19, 2020