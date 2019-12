कॉमेडियन कपिल शर्मा बने पापा, पत्नी गिन्नी चतरथ ने दिया बेटी को जन्म

नई दिल्ली। कपिल शर्मा के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनके चहेते कॉमेडियन अब पापा बन गए हैं, जी हां कपिल की पत्नी गिन्नी ने बेटी को जन्म दिया है, इस बात की जानकारी कपिल ने ट्वीट करके दी, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘हमारे बेटी हुई है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, सभी को प्यार। जय माता दी।’

Blessed to have a baby girl 🤗 need ur blessings 🙏 love u all ❤️ jai mata di 🙏

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) December 9, 2019