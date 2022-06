मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भरतपुर-सोनहत को दी 188 करोड़ के कार्यों की सौगात, 43 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भरतपुर-सोनहत को दी 188 करोड़ के कार्यों की सौगात, 43 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

Your browser does not support the video tag.