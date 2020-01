दुर्गापूजा के साथ भूमि पेडनेकर ने शुरू की फिल्म दुर्गावती की शूटिंग, शेयर की फोटो

नई दिल्ली। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपनी आने वाली फिल्म ‘दुर्गावती’ की शूटिंग शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी बॉलीवुड अक्षय कुमार ने अपने सोशल अकाउंट से भूमि की एक फोटो शेयर करते हुए दी है। फोटो में भूमि मां दुर्गा मंदिर में नजर आ रही हैं। वह माता का आर्शीवाद लेते हुए दिख रही हैं।

फिल्म ‘दुर्गावती’ का प्रोडक्शन विक्रम मल्होत्रा और भूषण कुमार कर रहे हैं। वहीं ‘दुर्गावती’ का निर्देशन अशोक कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार भी अहम रोल में हैं। फिल्म दुर्गावती एक डरावनी-थ्रिलर फिल्म है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग भोपाल में होगी। यह फिल्म कब रिलीज होगी इसके बारें में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिल्म का ऐलान पिछले साल नवंबर में हुआ था।

#Durgavati begins, with blessings and good vibes , as always need your best wishes as well 🙏🏻@bhumipednekar@itsBhushanKumar @vikramix

Ashok@Abundantia_Ent@TSeries#CapeOfGoodFilms pic.twitter.com/GuIwJDM8Xi

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 23, 2020