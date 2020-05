अमेरिका ने WHO से सारे संबंध तोड़ने का किया ऐलान

वॉशिंगटन। दुनियाभर में फैली कोरोना महामारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर चीन और WHO को कटघरे में खड़ा किया। अमेरिका पहले ही WHO की फंडिंग रोक चुका है। अब ट्रम्प ने WHO के साथ सभी रिश्ते खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम WHO के कोटे का फंड स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली किसी दूसरी संस्था को देंगे।

ट्रंप ने कहा कि WHO पर पूरी तरह से चीन का कंट्रोल है। ऐसे में अमेरिका उससे अपना रिश्ता खत्म कर रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि WHO कोरोना वायरस को शुरुआती स्तर पर रोकने में नाकाम रहा। इस दौरान ट्रंप ने चीन को भी चौतरफा घेरा।

ट्रंप ने WHO और चीन को दुनियाभर में कोरोना से हुई मौतों का जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने कहा, सालाना सिर्फ 40 मिलियन डॉलर (4 करोड़ डॉलर) की मदद देने के बावजूद चीन का WHO पर पूरी तरह नियंत्रण है। दूसरी ओर अमेरिका इसके मुकाबले सालाना 45 करोड़ डॉलर की मदद दे रहा था। चूंकि वे जरूरी सुधार करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए आज से हम WHO से अपना संबंध खत्म करने जा रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर लंबे समय तक जासूसी करने और औद्योगिक जानकारियां चोरी करने का आरोप भी लगाया। ट्रम्प ने कहा कि आज मैं अपनी घोषणा के जरिए अमेरिका की अहम रिसर्च को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने की बात कहूंगा। हम विदेशी जोखिमों के तौर पर पहचान रखने वाले चीन के कुछ नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाएंगे।

ट्रम्प ने कहा, चीन की सरकार ने हांगकांग के सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले लिए हैं। यह हांगकांग और चीन के लोगों के साथ-साथ दुनियाभर के लिए त्रासदी के समान है। चीन एक देश, दो सिस्टम के वादे से मुकर गया। अब वहां एक देश, एक सिस्टम है। इसलिए अमेरिका हांगकांग को लेकर अपनी नीतियों में बदलाव करेगा और उसे विशेष दर्जा देगा। हम वहां चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए हांगकांग के लिए ट्रैवल एडवाइजरी में बदलाव करेंगे।

